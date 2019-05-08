Сергей Степанченко рассказал о своих самых запомнившихся днях рождения





Сергей Степанченко известен по ролям в фильмах «За прекрасных дам!», «Тобол», «Привет, дуралеи!» и в сериалах «Досье детектива Дубровского», «Сыщики», «Next». Совсем скоро ему исполнится 60 лет. Он рассказал, что очень любит это событие. Актер особо запомнил празднование своего полувекового юбилея. Александр Абдулов, хороший друг артиста, оригинально поздравил его с 44-м днем рождения. Он пригласил Степанченко на свою дачу во Внуково, а когда актер вошел в дом, то увидел шикарно накрытый стол и много общих друзей и знакомых, которые тепло поздравляли именинника и дарили подарки.Сергей Степанченко выбрал профессию актера и ни разу не пожалел об этом. В 1985 году он приехал в Москву из провинции в Ленком на прослушивание и был принят без всякого блата.Артист отмечает, что творить ему помогает семья. Он рассказал, что дети не захотели пойти по его стопам в актерскую профессию, а работают по другим специальностям. Жена поддерживает его в любой ситуации. Актер благодарен супруге за то, что даже когда он решил уйти из профессии, она переубедила его.