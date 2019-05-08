Шоумен Александр Белов сообщил о рождении сына

Как отметил Александр Белов, его супруга Ульяна Белова родила первенца на исходе 9 часа активной фазы родов, а ребенок появился на свет в 23:50. Мальчик весил три килограмма, а звездный отец назвал его маленьким. При этом Белов отметил, что они вместе с супругой хотели, чтобы день рождения их первенца был 7 мая. Первое сообщение о родах Ульяны Беловой артист разметил в социальных сетях еще до приезда в больницу, а после рождения сына поблагодарил всех поклонников, которые поддерживали пару в волнительный момент. Роды должны были начаться 10 мая, но при плановой проверке доктор сообщил паре о начале схваток. Сам процесс прошел в палате с домашним интерьером, а звездный отец ожидал в соседней комнате.С пополнением в семье Александра Белова поздравили многие отечественные знаменитости, например, Лера Кудрявцева, Катерина Шпица, Наталья Рудова, Юлия Ковальчук и многие другие. Фанаты оставили малышу и новоиспеченным родителям множество пожеланий в комментариях.