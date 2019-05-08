АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Шоумен Александр Белов сообщил о рождении сына

Шоумен Александр Белов стал отцом, а теперь семья принимает многочисленные поздравления от звездных коллег и поклонников. О рождении сына артист сообщил на своей странице в оциальной сети Instagram.
Шоумен Александр Белов сообщил о рождении сына

Как отметил Александр Белов, его супруга Ульяна Белова родила первенца на исходе 9 часа активной фазы родов, а ребенок появился на свет в 23:50. Мальчик весил три килограмма, а звездный отец назвал его маленьким. При этом Белов отметил, что они вместе с супругой хотели, чтобы день рождения их первенца был 7 мая. Первое сообщение о родах Ульяны Беловой артист разметил в социальных сетях еще до приезда в больницу, а после рождения сына поблагодарил всех поклонников, которые поддерживали пару в волнительный момент. Роды должны были начаться 10 мая, но при плановой проверке доктор сообщил паре о начале схваток. Сам процесс прошел в палате с домашним интерьером, а звездный отец ожидал в соседней комнате.

С пополнением в семье Александра Белова поздравили многие отечественные знаменитости, например, Лера Кудрявцева, Катерина Шпица, Наталья Рудова, Юлия Ковальчук и многие другие. Фанаты оставили малышу и новоиспеченным родителям множество пожеланий в комментариях.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Стивен Кинг поделился собственным
Запуск спутников «Глонасс» осуществят с
Сергей Степанченко рассказал о своих
Кирилл Кяро редко видится с дочерью
Хакеры взломали Binance и присвоили
Экс-участница проекта "Дом-2"
Новый внедорожник Lexus GX засветился
Шоумен Александр Белов сообщил о
Опубликовано первое фото неизвестной
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не
Специалисты рассказали о самых
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
Просмотреть все новости