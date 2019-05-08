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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца

Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыто прокомментировали появление на свет племянника, поприветствовав принца Гарри в “сообществе недосыпов”. Первый комментарий по поводу рождения первенца оказался размещен в профиле Кенсингтонского дворца в Instagram.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца

Как отмечают Миддлтон и ее супруг, они испытывают только положительные эмоции от пополнения в королевском семействе и надеются в ближайшем будущем получить возможность лично поприветствовать ребенка. При этом принц Уильям решил поздравить брата со вступлением в “общество недосыпов”, под последним подразумевается воспитание детей. На ролике Кейт Миддлтон запечатлена молчаливой, но улыбающейся.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца

Как известно, наследник Меган Маркл и ее супруга появился на свет 6 мая утром, а пока герцог и герцогиня Сассекские не могут окончательно определиться с тем, как назовут первенца. В ближайшие дни эта информация может быть обнародована, а Елизавета II также способна присвоить родственнику титул принца, которого он пока не имеет.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:39

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