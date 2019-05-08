Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца

Как отмечают Миддлтон и ее супруг, они испытывают только положительные эмоции от пополнения в королевском семействе и надеются в ближайшем будущем получить возможность лично поприветствовать ребенка. При этом принц Уильям решил поздравить брата со вступлением в “общество недосыпов”, под последним подразумевается воспитание детей. На ролике Кейт Миддлтон запечатлена молчаливой, но улыбающейся.Как известно, наследник Меган Маркл и ее супруга появился на свет 6 мая утром, а пока герцог и герцогиня Сассекские не могут окончательно определиться с тем, как назовут первенца. В ближайшие дни эта информация может быть обнародована, а Елизавета II также способна присвоить родственнику титул принца, которого он пока не имеет.