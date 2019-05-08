АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Специалисты рассказали о самых популярных способах обмана туристов

Каждый год сфера туризма привлекает все большее количество мошенников. Эксперты проанализировали все способы обмана и рассказали о самых популярных из них.
Специалисты рассказали о самых популярных способах обмана туристов

За последний год количество преступлений в туристической сфере в Британии выросло на 14%. Жертвы мошенников потеряли около 7 миллионов фунтов стерлингов. Это в среднем по 1380 фунтов на одну жертву.

Эксперты определили три основных направления мошеннических схем – продажа билетов, аренда жилья и паломнические поездки.
Специалисты рекомендуют проявлять особую бдительность при покупке билетов. Мошенники совершают сделки по телефону или онлайн, предлагая купить проездной документ дешевле, а то и вовсе бесплатно, завладевая личной информацией путешественника, со счета которого потом и снимаются средства. С таким способом обмана столкнулось больше половины жертв.

Также недобросовестные люди пользуются доверчивостью туристов в вопросе бронирования апартаментов для отдыха. Часто путешественники арендуют несуществующее жилье или же платят деньги владельцу, который таковым не является.

Также рискуют паломники. Часто поездки религиозной направленности предлагаются турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации. А стоимость таких путешествий может быть очень высокой – более 10 тысяч фунтов стерлингов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Выбор редакции
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Стивен Кинг поделился собственным
Запуск спутников «Глонасс» осуществят с
Сергей Степанченко рассказал о своих
Кирилл Кяро редко видится с дочерью
Хакеры взломали Binance и присвоили
Экс-участница проекта "Дом-2"
Новый внедорожник Lexus GX засветился
Шоумен Александр Белов сообщил о
Опубликовано первое фото неизвестной
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не
Специалисты рассказали о самых
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
Просмотреть все новости