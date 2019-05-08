Специалисты рассказали о самых популярных способах обмана туристов





За последний год количество преступлений в туристической сфере в Британии выросло на 14%. Жертвы мошенников потеряли около 7 миллионов фунтов стерлингов. Это в среднем по 1380 фунтов на одну жертву.Эксперты определили три основных направления мошеннических схем – продажа билетов, аренда жилья и паломнические поездки.Специалисты рекомендуют проявлять особую бдительность при покупке билетов. Мошенники совершают сделки по телефону или онлайн, предлагая купить проездной документ дешевле, а то и вовсе бесплатно, завладевая личной информацией путешественника, со счета которого потом и снимаются средства. С таким способом обмана столкнулось больше половины жертв.Также недобросовестные люди пользуются доверчивостью туристов в вопросе бронирования апартаментов для отдыха. Часто путешественники арендуют несуществующее жилье или же платят деньги владельцу, который таковым не является.Также рискуют паломники. Часто поездки религиозной направленности предлагаются турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации. А стоимость таких путешествий может быть очень высокой – более 10 тысяч фунтов стерлингов.