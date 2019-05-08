Илья Яббаров впервые за два месяца увидел сына
Один из самых скандальных героев реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров впервые за два месяца увидел наследника. Известно, что вчера мальчику исполнилось три месяца.
Не секрет, что Яббарову и Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) по-прежнему не удается найти общий язык. Бывшие влюбленные то и дело ругаются, а длинноволосая красавица и вовсе заявляет, что, если мужчина на самом деле хочет видеться с маленьким Богданчиком, то все это должно быть законно.
Известно, что сейчас Рапунцель-младшая считается матерью-одиночкой, поэтому она настаивает на том, чтобы для начала Яббарова вписали в свидетельство о рождении, а уже потом она разрешит Илье видеться с их общим наследником.
До сих пор Яббаров не озвучил своего решения. За последние два месяца Илья не видел мальчика, что удивляло не только мать Богдана, но и все руководство «Дома-2». Как бы то ни было, но вчера участник реалити-шоу все-таки присутствовал на праздновании дня рождения своего наследника.
Впрочем, оказалось, что Яббарову не пришлось никуда ехать, ведь Рапунцель-младшая сама посетила в компании сына и матери Татьяны Владимировны Периметр. В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен маленький Богданчик на руках у супруги Дмитрия Дмитренко. В свою очередь, Илья стоял в стороне.
Когда же к Яббарову обратился Дмитренко и заявил, что сегодня мальчику исполнилось три месяца, Илья в шутку ответил, что даже не знал об этом. Возможно поэтому Ольга и Алена не стали скрывать, что им на самом деле не приятна компания Ильи.
Не секрет, что Яббарову и Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) по-прежнему не удается найти общий язык. Бывшие влюбленные то и дело ругаются, а длинноволосая красавица и вовсе заявляет, что, если мужчина на самом деле хочет видеться с маленьким Богданчиком, то все это должно быть законно.
Известно, что сейчас Рапунцель-младшая считается матерью-одиночкой, поэтому она настаивает на том, чтобы для начала Яббарова вписали в свидетельство о рождении, а уже потом она разрешит Илье видеться с их общим наследником.
До сих пор Яббаров не озвучил своего решения. За последние два месяца Илья не видел мальчика, что удивляло не только мать Богдана, но и все руководство «Дома-2». Как бы то ни было, но вчера участник реалити-шоу все-таки присутствовал на праздновании дня рождения своего наследника.
Впрочем, оказалось, что Яббарову не пришлось никуда ехать, ведь Рапунцель-младшая сама посетила в компании сына и матери Татьяны Владимировны Периметр. В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен маленький Богданчик на руках у супруги Дмитрия Дмитренко. В свою очередь, Илья стоял в стороне.
Когда же к Яббарову обратился Дмитренко и заявил, что сегодня мальчику исполнилось три месяца, Илья в шутку ответил, что даже не знал об этом. Возможно поэтому Ольга и Алена не стали скрывать, что им на самом деле не приятна компания Ильи.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41