«Лаборатория Касперского» за десять минут показала уязвимость интернета вещей





13-летний программист, известный как Cyber Ninja, обнаружив уязвимости в программном обеспечении аппарата, с легкостью взял под контроль дрон во время одного из экспериментов. Главной целью демонстрации оказалось привлечение внимания создателей умных гаджетов Интернета вещей, таких как дроны, умная бытовая техника, электроника. «Лаборатория Касперского» делает акцент на том, что разработчикам следует более серьезно отнестись к защите своих товаров.По словам Махера Ямута, являющегося ведущим антивирусным экспертом компании, очень часто производители не всегда задумываются о киберзащите умных устройств, а это – огромный минус, ведь девайсы интернета вещей давно интересуют хакеров, которые могут не только похищать личную информацию, но и угрожать жизни людей. В компании рекомендуют пользователям, прежде чем приобрести устройство, тщательно изучить, как защищен продукт.Рубен Пол рассказал, что для обнаружения уязвимости в ПО беспилотника ему потребовалось меньше 10 минут. По мнению молодого человека, получить полный контроль над умными девайсами сможет и любой «продвинутый» злоумышленник за короткое время. Он считает: последствия могут быть катастрофическими, учитывая, что компании не встраивают в устройства дополнительные защитные решения.