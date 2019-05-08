В Турции женщина судится с врачами, перепутавшими беременность с онкологией





В 2018 году 35-летняя гражданка Турции Серпил Баги пережила операцию по удалению опухоли одного из яичников. Однако спустя три месяца пациентка начала страдать от увеличения хорионического гонадотропина, который повышается при беременности. При этом указанный гормон производится при раке матки, что послужило признаком онкологии. Врачи сразу назначили женщине химиотерапию, а при обследовании в матке обнаружились две опухоли длиной 12 и 19 см. Медики запланировали операцию по их удалению, но за несколько дней у гражданки произошел выкидыш.Оказалось, что опухолями выступали эмбрионы близнецов. Химиотерапия не позволила им развиваться, из-за чего произошел выкидыш. Гражданка и ее супруг уверены, что медики допустили ошибку, и подали на больницу в суд, добиваясь наказания, сообщает Daily Mirror.