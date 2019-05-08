В России стремительно дорожают востребованные лекарства





Об этом рассказал Виктор Дмитриев, гендиректор Ассоциации фармпроизводителей. По его словам, рост цен на востребованные лекарств, в том числе валидол, действительно существует, но в этом нельзя винить аптечные сети, так как виновниками процесса являются внешние для них факторы – общий уровень инфляции и подорожание бензина. Все это приводит к тому, что ценники на все лекарственные препараты планомерно поднимаются. Виктор Дмитриев отмечает, что производители фармацевтической продукции и так находятся под большим давлением со стороны государства, поэтому их свобода в установлении цен крайне ограниченная, по некоторым позициям у них просто нет прав что-то менять, а это, в свою очередь, сказывается на другой продукции.Напомним, недавно Росстат заявил, что ценники на валидол растут уже 6 месяцев подряд. Эта тенденция началась в ноябре и декабре 2018 года, тогда это народное седативное средство дорожало на 15% ежемесячно. В январе рост цен составил 10,5%, в феврале – 5,8%, в марте – 3,6%, а в апреле – 2,9%. Согласно их прогнозу данная тенденция сохранится еще на несколько месяцев.