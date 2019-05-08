Эксперты объяснили, за какими авто нельзя ехать следом





Эксперты отмечают: в российском законодательстве данная ситуация прописана крайне плохо и имеет общий характер. Согласно формулировке в советующей части ПДД, фонари заднего хода, фары, поворотники, габаритные огни и стоп-сигналы отнесены в одну большую категорию – внешние световые приборы. Штраф за их неисправную работу также один – 500 рублей.Многие водители знают, что наиболее опасная ситуация в плотном дорожном потоке – это неработающие стоп-сигналы. Такие обстоятельства приводят к тому, что человеку сложнее реагировать на торможение впереди идущей машины, что значительно повышает вероятность ДТП.Ситуацию усложняет и тот факт, что в данном случае будет сложно доказать, что у конкретного автомобиля стоп-сигналы не работают уже давно, а авария произошла именно из-за непредвиденного торможения, а не набора скорости следующего транспортного средства. Это происходит из-за того, что на видеорегистраторе сложно определить, что конкретно произошло – первое или второе. И даже если это удастся доказать, виновник всегда сможет сказать, что его стоп-сигналы сломались совсем недавно, и он ничего не знал об этом.