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Борис Моисеев получил в подарок на юбилей путевку за несколько миллионов рублей

Борис Моисеев отметил свое 65-летие 4 марта, но праздник состоялся в Майами в апреле. Друзья преподнесли звезде в честь юбилея путевку на лайнер, стоимость которой составляет несколько миллионов рублей.

Борис Моисеев получил в подарок на юбилей путевку за несколько миллионов рублей

В США исполнителя хита «Голубая луна» пришли поздравить самые близкие для артиста люди, в том числе и Адель Тодд, являющаяся давней спутницей жизни Моисеева. Как рассказали в интервью сайту «СтарХит» источники, приближенные к певцу, Тодд, Нелли Кобзон и еще одна подруга вручили виновнику торжества путевку на самый большой и дорогостоящий лайнер. Знаменитости был предоставлен номер «люкс» с джакузи. Все гости на борту судна могут попробовать различные изысканные блюда, наслаждаясь живой музыкой.

Борис Моисеев после перенесенного удара старается каждый летний сезон проводить в Соединенных Штатах. Звезда отказался от выступлений, но изредка может посещать концерты коллег по цеху. Артист надеется вернуться на сцену после реабилитации. Поклонники переживают за здоровье кумира, но представитель эстрадного исполнителя успокоил общественность, заявив, что у певца в настоящий момент все хорошо.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:17

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