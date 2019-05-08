Светлана Лобода показала смешное видео с Любовью Успенской

Согласно условиям челленджа #пулядура для победы участникам необходимо скороговоркой рассказать слова из новой песни Лободы “Пуля-дура” и опубликовать видео в сети Instagram. В борьбе за ценный приз от звезды уже приняли участие сотни человек, в том числе некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Вызов приняла певица Лолита, которая недоумевает, как самой Светлане Лободе удалось так быстро рассказать отрывок из песни.Участие в конкурсе также приняла Любовь Успенская, которая записала видео, находясь за барабанной установкой. Размахивая палочками артистка попыталась спеть отрывок, но у нее не получилось с первого раза. Также артистка спутала слова “яйца” и “сальса”, а фолловеры оценили комичность возникшей ситуации.