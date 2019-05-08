Настя Кочервей: «Шабарин выкинет Райсон, когда она ему надоест»
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Анастасия Кочервей убеждена, что Андрей Шабарин «выкинет» Розалию Райсон, когда она ему надоест. По мнению длинноволосой красавицы, мужчина просто использует блондинку так же, как и ее когда-то.
Не секрет, что Шабарин и Райсон по-прежнему вместе. Влюбленные покинули Периметр несколько месяцев назад и уже даже планируют пожениться. Впрочем, в их чувства по-прежнему не верят некоторые экс-герои реалити-шоу «Дом-2», а если быть точнее, бывшая возлюбленная Андрея.
На днях Кочервей дала откровенное интервью, в котором заявила, что ей по-женски очень обидно за Розалию, ведь Андрей рано или поздно ее тоже предаст. По словам Анастасии, Райсон очень похожа на нее – такая же добрая, симпатичная и нежная, и сейчас она проживает ее же судьбу.
Также Анастасия указала на то, что не нужно верить фотографиям, которые все выкладывают в социальные сети, ведь это всего лишь картинки, а вот реальная жизнь у каждого совершенно другая.
По мнению Кочервей, в последнее время Райсон очень изменилась и стала выглядеть «измождено».
К слову, Настя рассказала, что в свое время Андрей ее тоже «кормил завтраками» и обещал «золотые горы», а потом предал и даже не объяснился.
Не секрет, что Шабарин и Райсон по-прежнему вместе. Влюбленные покинули Периметр несколько месяцев назад и уже даже планируют пожениться. Впрочем, в их чувства по-прежнему не верят некоторые экс-герои реалити-шоу «Дом-2», а если быть точнее, бывшая возлюбленная Андрея.
На днях Кочервей дала откровенное интервью, в котором заявила, что ей по-женски очень обидно за Розалию, ведь Андрей рано или поздно ее тоже предаст. По словам Анастасии, Райсон очень похожа на нее – такая же добрая, симпатичная и нежная, и сейчас она проживает ее же судьбу.
«Шабарин выкинет Райсон, когда она ему надоест», - заявила звезда «Дома-2» в интервью.
Также Анастасия указала на то, что не нужно верить фотографиям, которые все выкладывают в социальные сети, ведь это всего лишь картинки, а вот реальная жизнь у каждого совершенно другая.
По мнению Кочервей, в последнее время Райсон очень изменилась и стала выглядеть «измождено».
«Явно он из нее все соки выжал», - пожалела Анастасия новую избранницу своего экс-ухажера.
К слову, Настя рассказала, что в свое время Андрей ее тоже «кормил завтраками» и обещал «золотые горы», а потом предал и даже не объяснился.
«Все это грязная ложь!» - заявила Кочервей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:25