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Альбина Джанабаева удивила смелым фото Дениса Клявера

Певица Альбина Джанабаева приняла участие в довольно откровенной фотосессии. Платье с очень глубоким декольте привлекло внимание не только простых обывателей, но и таких звезд, как Денис Клявер и Вера Брежнева.
Альбина Джанабаева удивила смелым фото Дениса Клявера

В начале апреля экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева отметила свое 40-летие. Следует отметить, что артистка совершенно не выглядит на свой возраст. Она любит подчеркивать достоинства своей фигуры облегающими нарядами. Например, на фестиваль «Жара» певица пришла в блестящем голубом платье на одно плечо.

В своем Instagram Джанабаева поделилась свежим фото с морского берега. Правда, главным элементом поклонники все же сочли вовсе не море, а глубокое декольте. Блузка кокетливо прикрывает грудь, а ее разрез обнажает тело вплоть до живота. Свой снимок звезда сопроводила вопросом, поинтересовавшись у подписчиков, какое у них любимое море.

Многие фолловеры не обратили внимание на подпись, высказывая своё мнение относительно наряда. Среди них были Денис Клявер и Вера Брежнева. Они не сдержали эмоций и отправили коллеге эмоджи в виде огня. Другие подписчики тоже высоко оценили пост: «Альбиночка, Вы шикарна! Прекрасная у Вас форма! Вы молодец! Я вами восхищаюсь», «Какая же Вы красивая».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:21

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