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Nokia планирует передать права на свои технологии российской компании

Компания Nokia предоставит права на часть своих технологий предприятию «РТК-Сетевые технологии», которое является совместным с «Ростелекомом». Дело касается прав на интеллектуальную собственность, а также на исходные коды телекоммуникационного оборудования.
Nokia планирует передать права на свои технологии российской компании

Согласно имеющейся информации фирма «РТК-Сетевые технологии» была создана в 2019 году. Большинство акций компании принадлежит «Ростелекому», а именно 51 процент. Новая компания будет заниматься созданием программного обеспечения и оборудования для сетей связи. Известно, что согласно заключенному контракту с Nokia, предприятие получит от иностранного бренда не только права на использование технологий, но и инвестиции. В течение 2019-2022 года финский бренд должен вложить в созданное предприятие 10 миллиардов рублей.

Однако не известно, на что будут потрачены эти деньги, и разработкой какого именно оборудования занимается «РТК-Сетевые технологии». Представители фирмы и «Ростелекома» отказались комментировать данную ситуацию. В Nokia пока тоже не дали ответ на вопрос о финансировании российского предприятия. Возможно, с течением времени все же поступит информации о сфере деятельности новоиспеченной фирмы.

Эксперты утверждают, что получение российской компанией прав на интеллектуальную собственность позволит производить технологии по более низкой цене. Кроме этого, вся продукция по факту будет считаться отечественной. Это поможет в стимуляции закупки российского оборудования для потребностей государства. Также такое производство поможет сократить расходы на госзакупках, поскольку стоимость отечественного оборудования будет на 4-5 процентов ниже иностранных аналогов. Несомненно это беспрецедентное сотрудничество позитивно скажется не только в экономическом плане, но и в технологическом.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:29

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