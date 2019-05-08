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Станислав Садальский заступился за бывшего мужа Тины Канделаки

На своей странице в сети Instagram актер Станислав Садальский решил встать на защиту бывшего мужа Тины Канделаки. Известный актер рассказал подробности любви известной журналистки и экс-владельца стоматологических клиник.
Станислав Садальский заступился за бывшего мужа Тины Канделаки

В своем микроблоге Садальский разместил общую с Канделаки и Андреем Кондрахиным фотографию, а также привел публикацию, вышедшую в газетах. В статье рассказывалось об отношениях телеведущей с экс-владельцем сети стоматологических клиник, с которым артистка официально развелась 9 лет назад. Инициатором разрыва выступила Тина Канделаки, за которой супруг оставил право вести бракоразводный процесс без его участия. В итоге на судебных заседаниях бывшие супруги не появились, а дети, рожденные в браке, остались жить с матерью.

Одной из причиной распада семьи Канделаки называла сложный возраст, но Садальский уверен, что Кондрахин все еще любит жену. Актер присутствовал на свадьбе пары в качестве свидетеля, а в публикации также намекнул, на какой стороне находится после их развода.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:40

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