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Ученые нашли способ лечить храп электричеством

Ученые нашли необычный способ лечения проблем с храпом. Для этого специалисты предполагают использовать электричество, а именно – электрическое поле низкой интенсивности, им необходимо воздействовать на икроножные мышцы незадолго до сна.
Ученые нашли способ лечить храп электричеством

Проблема храпа актуальна во всем мире, в том числе в России, в ней до половины взрослого населения встречаются с таким явлением. Ученые отмечают: обычно подобные звуки во время сна неопасные для здоровья и организма в целом, но иногда они могут быть свидетельством серьезных болезней. Простой храп не требует лечения, но его более сильная версия должна быть поводом для беспокойства. Очень часто он может приводить к тому, что человек сам просыпается посреди ночи, так как не может нормально дышать.

Решать такую проблему ученые предлагают с помощью электрического поля низкой интенсивности. Воздействовать оно должно на икроножные мышцы человека в течение двух часов перед сном. Это поможет уменьшить количество жидкости, скапливающейся в нижней части ног человека. Она появляется из-за сидящего образа жизни, отсутствия активных занятий и физкультуры, проблем с обменом веществ, ожирения и многих других факторов.

Воздействие электричества, отмечают ученые, приводит либо к значительному снижению интенсивности храпа, либо к его полному исчезновению. Данный метод является профилактическим и действует только при постоянном его использовании.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:06

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