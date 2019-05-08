Невеста актера Игоря Стама уличила его в измене

Чтобы разобраться в семейных отношениях Мария Златорунская обратилась на передачу Дмитрия Шепелева “На самом деле”. Невеста актера уверена, что возлюбленный ей изменил, но сам артист пытался доказать обратное. Во время собственного расследования Златорунская выяснила, что избранник втайне от нее купил квартиру в Москве, где живет роскошная блондинка. В свое время ради новой невесты Игорь Стам бросил законную жену и двоих детей. Во время знакомства с предполагаемой любовницей, та назвалась Ксенией Стам, родственницей актера.Игорь Стам отказывался проходить проверку на детекторе лжи в программе “На самом деле”, в результате чего возлюбленная пригрозила ему разрывом. Девушку Ксению актер назвал внучатой племянницей своего отца, но сведения оказались ложными, что подтвердил детектор. Также Игорь Стам назвал Марию Златорунскую не своей невестой, отметив, что она неправильно поняла фото, которое он прислал. На снимке со съемочной площадки Стам запечатлен на фоне надписи: “Мария, ты выйдешь за меня?”, но Марией являлась одна из героинь проекта, где участвует Стам.