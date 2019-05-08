Ученые рассказали о мыслях, делающих людей счастливыми





Об этом рассказали ученые из Калифорнийского университета. Для этого специалисты проанализировали анкетирование группы людей, прошедшее 10 лет назад. В нем у них интересовались, какие изменения они ждут в течение ближайшего десятилетия в их личностях. После этого они опросили этих же людей сейчас и сопоставили полученные результаты.Люди, считавшие, что через 10 лет они не сильно изменятся – оказались более счастливыми, чем те, кто ожидал больших перемен в жизни. Первые в среднем оказывались более довольными своим текущим положением, а вторые отмечали, что испытывают неудовлетворенность. Ученые не знают, почему конкретно произошло именно так, но сделали несколько предположений, способных объяснить такое положение дел.На ощущение счастья может влиять тот факт, что люди, не ожидающие больших перемен в своей личности – склонны принимать более правильные для себя решения. Чего не скажешь о тех, кто уверен, что в течение 10 лет они обязательно станут другими. Такие люди чаще принимают решения на основании своего будущего состояния, а не настоящего, что приводит к понижению ощущения счастья. Человек, не видящий необходимости в изменениях, чаще доволен самим собой, т.е. более счастлив.