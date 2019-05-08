Наталья Рудова окунулась в холодную воду бассейна ради хорошего снимка

Рудова сейчас отдыхает на одном из турецких курортов, и за весь период с начала отдыха она испытала всяческие процедуры и наслаждалась солнцем, пытаясь за это время сделать интересные фотографии и видео. Недавно она обнародовала в социальной сети ролик, в котором показала, чего ей стоило запрыгнуть в бассейн с холодной водой. Не скрывая эмоций, Наталья Рудова медленно погрузилась в жидкость и умудрилась пошутить, что теперь у нее имеется отличный способ расслабиться.Как и прежние посты, данная публикация актрисы тоже набрала большое количество лайков и комментариев от подписчиков. Спустя 12 часов после появления в микроблоге под видео появилось больше полумиллиона «сердечек».