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Наталья Рудова окунулась в холодную воду бассейна ради хорошего снимка

В Instagram-аккаунте Натальи Рудовой появилась видеозапись, где она продемонстрировала, на что может пойти ради отличного кадра. Актриса окунулась в бассейн с холодной водой, хоть это и оказалось для нее нелегким делом.
Наталья Рудова окунулась в холодную воду бассейна ради хорошего снимка

Рудова сейчас отдыхает на одном из турецких курортов, и за весь период с начала отдыха она испытала всяческие процедуры и наслаждалась солнцем, пытаясь за это время сделать интересные фотографии и видео. Недавно она обнародовала в социальной сети ролик, в котором показала, чего ей стоило запрыгнуть в бассейн с холодной водой. Не скрывая эмоций, Наталья Рудова медленно погрузилась в жидкость и умудрилась пошутить, что теперь у нее имеется отличный способ расслабиться.

Как и прежние посты, данная публикация актрисы тоже набрала большое количество лайков и комментариев от подписчиков. Спустя 12 часов после появления в микроблоге под видео появилось больше полумиллиона «сердечек».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:41

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