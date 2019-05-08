Google представила новый центр умного дома Nest Hub Max





Новинка от Google стала продолжением в направлении компании развития умного дома. Nest Hub Max имеет несколько основных отличий от своего предшественника. Новинка получила 10-дюймовый экран вместо 7-дюймового, а также располагает камерой для видеосвязи. В более ранней версии последней не было, так как компания хотела, чтобы люди не боялись тайного слежения за их частной жизнью, но в этот раз все-таки добавила ее. Камера в устройстве используется для видеосвязи, управления жестами и распознавания лиц людей. Она имеет 6,7 Мп, 127-градусный угол обзора и функцию зума без потери детализации.Nest Hub Max располагает встроенным Google Assistant и двумя микрофонами дальнего действия, что позволяет управлять центром умного дома с большого расстояния с помощью голоса. Новинка имеет встроенный стереодинамик с сабвуфером и функцию Voice Match, позволяющую различать речь человека в большом потоке звуков.Новый центр умного дома Nest Hub Max можно использовать для управления другими устройствами в помещении, просмотра прямых трансляций через Интернет, прослушивания музыки, посещения популярных видеохостингов и многого другого. Цена новинки составляет 229 долларов, что в полтора раза дороже обычной версии.