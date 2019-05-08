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Google представила новый центр умного дома Nest Hub Max

Компания Google представила новый центр для умного дома. Nest Hub Max имеет большой экран, динамик с сабвуфером, камеру и более расширенный функционал, позволяющий получить целый ряд полезных в быту возможностей.
Google представила новый центр умного дома Nest Hub Max

Новинка от Google стала продолжением в направлении компании развития умного дома. Nest Hub Max имеет несколько основных отличий от своего предшественника. Новинка получила 10-дюймовый экран вместо 7-дюймового, а также располагает камерой для видеосвязи. В более ранней версии последней не было, так как компания хотела, чтобы люди не боялись тайного слежения за их частной жизнью, но в этот раз все-таки добавила ее. Камера в устройстве используется для видеосвязи, управления жестами и распознавания лиц людей. Она имеет 6,7 Мп, 127-градусный угол обзора и функцию зума без потери детализации.

Nest Hub Max располагает встроенным Google Assistant и двумя микрофонами дальнего действия, что позволяет управлять центром умного дома с большого расстояния с помощью голоса. Новинка имеет встроенный стереодинамик с сабвуфером и функцию Voice Match, позволяющую различать речь человека в большом потоке звуков.

Новый центр умного дома Nest Hub Max можно использовать для управления другими устройствами в помещении, просмотра прямых трансляций через Интернет, прослушивания музыки, посещения популярных видеохостингов и многого другого. Цена новинки составляет 229 долларов, что в полтора раза дороже обычной версии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:30

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