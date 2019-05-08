Настя Кочервей назвала Ольгу Сударкину "злой и грязной бабищей"

"Она вечно строит из себя какого-то представителя власти и начинает всех засаживать. Вчера вот на Розу накинулась. Я так поняла, Сударкина и меня этим уколоть хотела. Писала, что у Шабарина был подобный вариант, такой же ангелочек, я поняла, что этим она и меня зацепила", - призналась Кочервей в одном из интервью.

Не так давно Ольга Сударкина обрушилась с критикой на возлюбленную Андрея Шабарина Розалию Райсон, якобы она занималась эскортом и употребляла запрещенные препараты. Примечательно, что раскрыть секреты звезда реалити-шоу решила перед возможным возвращением пары в Периметр.Ответить Ольге СУдаркиной решила еще одна бывшая проектантка Настя Кочервей. Блондинка отметила, что девушка то и дело пытается унизить бывших учасников телестройки, критикуя их изо всех сил.Также Анастасия Кочервей добавила, что на самом деле Розалия Райсон хорошо относится к своему избраннику Андрею Шабарину, постоянно готовит для него, старается во всем угодить. Она и сама не раз попадала под критику Ольги Сударкиной, однако не боится поклонницу Дмитрия Дмитренко, потому что свои доводы той подтвердить нечем. Звезда считает, что таким образом ее экс-коллега просто пытается поднять популярность и заработать на хайпе. Возможно, Сударкиной стало обидно, потому она сразу же набросилась с критикой на эффектную блондинку.