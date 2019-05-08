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Звезду "Дома-2" Дашу Пынзарь чуть не унесло в море из-за попытки сделать красивое фото

Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь поделилась в соцсети Instagram новым видео, рассказав, что на самом деле она пыталась сделать красивое фото, подвергнув опасности даже свою жизнь. Поклонники тут же раскритиковали девушку за столь безответственное поведение.
Звезду "Дома-2" Дашу Пынзарь чуть не унесло в море из-за попытки сделать красивое фото

В очередной раз Дарья Пынзарь хотела опубликовать эффектное фото с моря, однако во время фотосессии ее чуть не сбило волной, после чего пришлось спасаться бегством. Звезда хотела поймать удачный ракурс, но в итоге решила поделиться хотя бы видеороликом того, как все происходило.

Поклонники тут же обрушились на звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь с упреками, отмечая, что она слишком поддалась своей зависимости от селфи и соцсетей. Не обошлось и без колких замечаний по поводу фигуры 32-летней звезды. Многие сочли ее грудь слишком большой, что только придает Дарье Пынзарь возраста, а бедра некрасивыми. Впрочем, на защиту матери двоих детей встало также немало фолловеров, они отметили, что для своих лет бывшая проектанка выглядит очень хорошо, и менять ей ничего не надо.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35

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