Звезду "Дома-2" Дашу Пынзарь чуть не унесло в море из-за попытки сделать красивое фото

В очередной раз Дарья Пынзарь хотела опубликовать эффектное фото с моря, однако во время фотосессии ее чуть не сбило волной, после чего пришлось спасаться бегством. Звезда хотела поймать удачный ракурс, но в итоге решила поделиться хотя бы видеороликом того, как все происходило.Поклонники тут же обрушились на звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь с упреками, отмечая, что она слишком поддалась своей зависимости от селфи и соцсетей. Не обошлось и без колких замечаний по поводу фигуры 32-летней звезды. Многие сочли ее грудь слишком большой, что только придает Дарье Пынзарь возраста, а бедра некрасивыми. Впрочем, на защиту матери двоих детей встало также немало фолловеров, они отметили, что для своих лет бывшая проектанка выглядит очень хорошо, и менять ей ничего не надо.