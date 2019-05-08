Звезда "Дома-2" Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в "Шереметьево"

Алена Водонаева одной из первых выразила открыто свое негодование по поводу гибели 41 человека. Своими доводами телеведущая и светская львица поделилась в Instagram. Звезда "Дома-2" отметила, что она лично подписала петицию о запрете полетов «Сухой Суперджет», двое суток знаменитость не спала, переживала и мониторила СМИ. В итоге ей пришлось вызвать скорую помощь, так как состояние теледивы резко ухудшилось.В публикации Алена отметила, что ей прямо на дому сделали капельницу, она не может встать, а дома осталась с сыном Богданом. Знаменитость попросила друзей о помощи и предложила им побывать у нее в гостях, пообедать с мальчиком и помочь звезде. Также Водонаева добавила, что последний раз прибегала к вызову скорой помощи еще в 2009 году.Поклонники не на шутку испугались за Алену Водонаеву. Многие попросили звезду "Дома-2" подумать о сыне и постараться так сильно не переживать из-за произошедшего. У телеведущей доброе сердце, но иногда нужно думать и себе, ведь она растит сына.