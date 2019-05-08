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Звезда "Дома-2" Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в "Шереметьево"

Звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева призналась, что оказалась под капельницей. Знаменитая светская львица сильно перенервничала из-за трагедии, произошедшей накануне в "Шереметьево".

Звезда "Дома-2" Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в "Шереметьево"

Алена Водонаева одной из первых выразила открыто свое негодование по поводу гибели 41 человека. Своими доводами телеведущая и светская львица поделилась в Instagram. Звезда "Дома-2" отметила, что она лично подписала петицию о запрете полетов «Сухой Суперджет», двое суток знаменитость не спала, переживала и мониторила СМИ. В итоге ей пришлось вызвать скорую помощь, так как состояние теледивы резко ухудшилось.

В публикации Алена отметила, что ей прямо на дому сделали капельницу, она не может встать, а дома осталась с сыном Богданом. Знаменитость попросила друзей о помощи и предложила им побывать у нее в гостях, пообедать с мальчиком и помочь звезде. Также Водонаева добавила, что последний раз прибегала к вызову скорой помощи еще в 2009 году.

Поклонники не на шутку испугались за Алену Водонаеву. Многие попросили звезду "Дома-2" подумать о сыне и постараться так сильно не переживать из-за произошедшего. У телеведущей доброе сердце, но иногда нужно думать и себе, ведь она растит сына.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

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