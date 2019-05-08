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Юли Меньшова поделилась способом избавления от аэрофобии

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась способом избавления от аэрофобии на своей странице в Instagram. Ей приходится часто пользоваться услугами авиатранспорта, поэтому с такой проблемой она хорошо знакома.
Юли Меньшова поделилась способом избавления от аэрофобии

Звезда рекомендует изучить информацию, представленную в блоге профессионального летчика, который, ко всему прочему, разбирается в вопросах психологии. В наше время люди активно летают на самолетах. При этом случаются трагические события, при которых гибнут пассажиры, например, недавняя катастрофа в московском аэропорту «Шереметьево».

После таких ужасных последствий многие люди испытывают страх от одной мысли, что им придется подняться на борт воздушного судна. Тем не менее, многим представителям делового и шоу-бизнеса приходится активно использовать авиапередвижения, преодолевая боязнь и панику. В связи с этим Меньшова заинтересовалась блогом пилота, который помог ей справиться с предполетными волнениями и обучил психологическим методам преодоления аэрофобии.

Телеведущая отметила, что поделилась информацией не с целью пиара летчика, на самом деле ее заинтересовал подход и профессионализм, стремление помочь бескорыстно абсолютно любому пользователю социальной сети.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:11

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