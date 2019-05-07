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Глава ДСМР Альбир Крганов рассказал о традициях священного месяца Рамадан

Альбир Крганов, возглавляющий Духовное собрание мусульман РФ, в интервью ИА «Интерфакс-Религия» рассказал о традициях Рамадана – священного месяца, начавшегося 5 мая. В это время под запрет попадают дневной приём пищи и питьё, курение и интимная близость.

Глава ДСМР Альбир Крганов рассказал о традициях священного месяца Рамадан

Религиозный и общественный деятель отметил, что к Рамадану мусульмане подготавливаются в течение предыдущих двух месяцев – и ментально, и с помощью постов, помогающих усмирять своё «я» и вырабатывать в себе кротость. В сам же Рамадан люди, исповедующие ислам, могут прийти в устанавливаемые муфтиятами шатры и разговеться, то есть принять пищу вечером. Однако имеется одно правило – человек не должен насыщать свой организм полностью, но вставать со стола с некоторым чувством голода.

Альбир Крганов напомнил слова пророка Мухаммада, гласящие, что третья часть желудка предназначена для еды, ещё треть – для воды, а остальная – для воздуха. В Рамадан верующие избегают жирной и тяжёлой пищи, как правило, вечернюю трапезу (ифтар) они начинают со стакана воды и фиников, затем совершают каноническую молитву (намаз) и только после этого едят лёгкие супы, овощные блюда и салаты. Допустимы также блюда национальных кухонь, включая плов.

Также в своем интервью глава ДСМР Альбир Крганов отметил и необходимость строительства в Москве новой мечети, так как на всю столицу их всего четыре. «Я благодарен Сергею Собянину за то, что он помог решить вопрос возведения в Новой Москве межконфессионального религиозного комплекса», – сказал муфтий-хазрат.



 
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Добавил: admin Сегодня, 20:31

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