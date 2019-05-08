Ученые: Лечение кариеса не требует использования бормашины и пломбировочных материалов
Австралийские ученые провели исследование с целью изучения более совершенных способов лечения зубов. Они утверждают, что удаление кариеса во многих случаях не требует использования бормашины и пломбировочных материалов, настаивая на том, что проблемы с зубами можно решить более щадящим способом.
Исследование проводилось на протяжении долгого периода: семь лет эксперты разрабатывали сложные эксперименты. В результате ученым Австралийского университета в Сиднее удалось доказать, что применение бормашины и пломбирование зубов не обязательны при кариесе. Научные работники настаивают на стоматологическом лечении абсолютно другими способами, так как, по их мнению, традиционное решение проблем с зубами не совсем соответствует существующей опасности.
Оказалось, что кариес у пациентов не прогрессирует настолько интенсивно, как традиционно считалось. На самом деле разрушение зуба происходит очень медленно и, как оказалось, совсем не обязательно сразу же приступать к лечебному процессу. В результате полученных сведений экспертами было установлено, что разрушение зубной эмали происходит не так быстро: в среднем за 4-8 лет. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы медицинские работники смогли в полной мере изучить структуру болезни зубов, осуществить разработку механизма решения проблемы, при котором не придется применять болезненные действия бормашины и метода пломбировки разрушенных поверхностей. Данный метод лечения кариеса ученые назвали «Стоматология без бормашин».
Исследование проводилось на протяжении долгого периода: семь лет эксперты разрабатывали сложные эксперименты. В результате ученым Австралийского университета в Сиднее удалось доказать, что применение бормашины и пломбирование зубов не обязательны при кариесе. Научные работники настаивают на стоматологическом лечении абсолютно другими способами, так как, по их мнению, традиционное решение проблем с зубами не совсем соответствует существующей опасности.
Оказалось, что кариес у пациентов не прогрессирует настолько интенсивно, как традиционно считалось. На самом деле разрушение зуба происходит очень медленно и, как оказалось, совсем не обязательно сразу же приступать к лечебному процессу. В результате полученных сведений экспертами было установлено, что разрушение зубной эмали происходит не так быстро: в среднем за 4-8 лет. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы медицинские работники смогли в полной мере изучить структуру болезни зубов, осуществить разработку механизма решения проблемы, при котором не придется применять болезненные действия бормашины и метода пломбировки разрушенных поверхностей. Данный метод лечения кариеса ученые назвали «Стоматология без бормашин».
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 03:32