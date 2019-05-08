Ученые: Лечение кариеса не требует использования бормашины и пломбировочных материалов





Исследование проводилось на протяжении долгого периода: семь лет эксперты разрабатывали сложные эксперименты. В результате ученым Австралийского университета в Сиднее удалось доказать, что применение бормашины и пломбирование зубов не обязательны при кариесе. Научные работники настаивают на стоматологическом лечении абсолютно другими способами, так как, по их мнению, традиционное решение проблем с зубами не совсем соответствует существующей опасности.Оказалось, что кариес у пациентов не прогрессирует настолько интенсивно, как традиционно считалось. На самом деле разрушение зуба происходит очень медленно и, как оказалось, совсем не обязательно сразу же приступать к лечебному процессу. В результате полученных сведений экспертами было установлено, что разрушение зубной эмали происходит не так быстро: в среднем за 4-8 лет. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы медицинские работники смогли в полной мере изучить структуру болезни зубов, осуществить разработку механизма решения проблемы, при котором не придется применять болезненные действия бормашины и метода пломбировки разрушенных поверхностей. Данный метод лечения кариеса ученые назвали «Стоматология без бормашин».