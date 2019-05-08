Певица Нюша неожиданно превратилась в блондинку

Как призналась 28-летняя певица, она решила поэкспериментировать с внешностью в рамках проекта «MYNYUSTORYxARTISTRY». Стилисты подобрали ей пять вариантов причесок, но она в этом разнообразии растерялась и не может определиться, какая ей больше походит. Знаменитость попросила подписчиков помочь ей.Поклонники не привыкли видеть Нюшу блондинкой, поскольку за десять лет творческой деятельности звезда блистала на сцене с темными волосами. Однако многим понравился стильный образ певицы с прической-каре, дополненный солнцезащитными очками. Фолловеры признались, что на некоторых фото даже не узнали артистку.