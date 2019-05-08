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Певица Нюша неожиданно превратилась в блондинку

Популярная исполнительница Нюша удивила поклонников кардинальной сменой имиджа и показала себя «обновленной» на фото в Instagram-микроблоге. Артистку в образе яркой блондинки едва узнали.
Певица Нюша неожиданно превратилась в блондинку

Как призналась 28-летняя певица, она решила поэкспериментировать с внешностью в рамках проекта «MYNYUSTORYxARTISTRY». Стилисты подобрали ей пять вариантов причесок, но она в этом разнообразии растерялась и не может определиться, какая ей больше походит. Знаменитость попросила подписчиков помочь ей.

Поклонники не привыкли видеть Нюшу блондинкой, поскольку за десять лет творческой деятельности звезда блистала на сцене с темными волосами. Однако многим понравился стильный образ певицы с прической-каре, дополненный солнцезащитными очками. Фолловеры признались, что на некоторых фото даже не узнали артистку.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:45

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