Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали за совет поклонницам работать промоутером

Ксения Бородина снова решила пообщаться со своими поклонниками в Instagram. Телеведущая часто делится своими взглядами на воспитание детей и отношения в семье. В одном из постов у звезды спросили, куда можно пойти работать в 15 лет, если мать говорит, что ребенок "висит у нее на шее". В ответ Бородина посоветовала выбрать род занятий в сфере раздачи листовок, так как оплата почасовая, а сама она тоже пошла работать в 16 лет.Тем не менее, следом у звезды "Дома-2" спросили, отправит ли она своих дочерей работать в таком возрасте. Ксения Бородина резко ответила: "А при чем здесь мои дети?". Ответ фолловерам явно не понравился, ведь они принялись критиковать телеведущую, так как она отправляет трудиться детей из небогатых семей, тогда как сама не раз утверждала, что ее дочери будут в подростковом возрасте учиться и отдавать все силы только на это.