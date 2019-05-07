На Nintendo Switch запустили эмулятор оригинальной Xbox





В сети часто появляются инсайды и интересные неофициальные разработки тех или иных программ и устройств. Неизвестный хакер, назвавшийся Voxel9, сумел запустить эмулятор Xbox на Nintendo Switch. Видео с доказательством эффективности своей разработки он выложил в интернет. Несмотря на то, что, по мнению экспертов, подобный эксперимент не несет в себе никакой существенной пользы из-за низкой производительности, большинство пользователей сети оценили труды хакера.Эмулятор XQEMU дает возможность воспроизведения игр прямо с оригинальной Xbox. Так, устройство справляется с Combat Evolved и Jet Set Radio Future, причем, несмотря на низкую частоту кадров и замедленность видео при трансляции, игры работают. Каким образом Voxel9 смог добиться таких результатов, он разъяснить отказался.При этом для режима эмуляции хакер перевел консоль с фирменной операционной системы на бесплатный Linux, а управление производилось не фирменным Joy-Con, а геймпадом PS4. Такой шаг объясняется неумением системы «видеть» оригинальные контроллеры. Главный плюс такой разработки в том, что она существенно расширяет возможности использования гаджетов наподобие консолей.