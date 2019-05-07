АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

На Nintendo Switch запустили эмулятор оригинальной Xbox

На Nintendo Switch появился эмулятор настоящей Xbox. Видеозапись с разработкой продемонстрировал всем пользователям один из приверженцев легендарной игровой консоли.
На Nintendo Switch запустили эмулятор оригинальной Xbox

В сети часто появляются инсайды и интересные неофициальные разработки тех или иных программ и устройств. Неизвестный хакер, назвавшийся Voxel9, сумел запустить эмулятор Xbox на Nintendo Switch. Видео с доказательством эффективности своей разработки он выложил в интернет. Несмотря на то, что, по мнению экспертов, подобный эксперимент не несет в себе никакой существенной пользы из-за низкой производительности, большинство пользователей сети оценили труды хакера.

Эмулятор XQEMU дает возможность воспроизведения игр прямо с оригинальной Xbox. Так, устройство справляется с Combat Evolved и Jet Set Radio Future, причем, несмотря на низкую частоту кадров и замедленность видео при трансляции, игры работают. Каким образом Voxel9 смог добиться таких результатов, он разъяснить отказался.

При этом для режима эмуляции хакер перевел консоль с фирменной операционной системы на бесплатный Linux, а управление производилось не фирменным Joy-Con, а геймпадом PS4. Такой шаг объясняется неумением системы «видеть» оригинальные контроллеры. Главный плюс такой разработки в том, что она существенно расширяет возможности использования гаджетов наподобие консолей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Nintendo Switch запустили эмулятор
Чемпионы телестройки "Дом-2" : 10
Глава ДСМР Альбир Крганов рассказал о
Телеведущую Ксению Бородину
В России определились со сроками начала
Фанаты унизили сестру Саши Черно перед
Ольга Бузова «забросила» Instagram на
Анну Нетребко раскритиковали из-за
Porsche оштрафовали на 535 млн евро
Виталина Цымбалюк-Романовская
В Apple выпустили игру для «будущих
Эвелина Бледанс восхитила фанатов
Ученые обнаружили связь между аутизмом
Елена Малышева научила ставить
Дарья Мельникова впервые показала
Kia назвала премьерную дату своего
Илья Яббаров назвал Юлию Ефременкову
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный
Эксперты назвали основные правила
СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл
Аналитики Минэкономразвития считают
Анастасия Макеева вместе с супругом
Эксперты рассказали о неожиданных
Кит Харрингтон анонсировал выпуск
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Просмотреть все новости