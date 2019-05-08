Звезда «Вечного зова» Юрий Смирнов судился с единственным сыном





В семье Смирнова давно не царит мир из-за недопонимания между отцом и наследником. Конфликт вспыхнул после того, как сын актера Максим увидел завещание матери и брата, решивших все переписать на его родителя. Их позиция не понравилась отпрыску звезды, поэтому он решил разобраться во всем через суд с привлечением юристов.Со временем Смирнов-младший понял свою неправоту, забрал иск и отказался от всех претензий. Однако после случившегося на душе актера остался неприятный осадок от такого предательства родного человека. Знаменитость до сих пор не может понять, как мог его сын, неглупый человек с двумя высшими образованиями, допустить подобное.Смирнов пока не может простить единственного наследника. Отец и сын общаются, но между ними все еще натянутые отношения. Актер надеется, что в его доме воцарится мир, но для этого, уверен, требуется время. «Мы не помиримся, - подчеркнул собеседник Бориса Корчевникова, - пока я не сделаю первый шаг». Однако он к этому еще не готов.