Яна Рудковская приготовила для сына роскошный завтрак в честь его успешного выступления в Италии

На днях Яна Рудковская вернулась из Италии, где ее сын показал успешное выступление по фигурному катанию в рамках ледового шоу Bol on Ice. Поощрить старания юного спортсмена знаменитость решила лакомствами, приготовленными на завтрак. На снимке маленький Александр позирует возле вазы с цветами, стоящей на столе, где уже готовы все угощения. На нем главным блюдом является кусок пирога и яйцо, а также чай в красивой чашке. Разнообразили стол французские пирожные "макаронс", находящиеся на подставке из трех ярусов, в каждом из которых лежали сладости разных видов.Супруга Евгения Плющенко сопроводила публикацию подписью о том, что дома всегда лучше. Поклонники звездного семейства в комментариях похвалили Яну Рудковскую за старания, а также поздравили 6-летнего фигуриста с хорошо выполненной программой на мероприятии.