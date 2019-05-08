Яна Рудковская приготовила для сына роскошный завтрак в честь его успешного выступления в Италии
Яна Рудковская решила побаловать 6-летнего сына Александра, приготовив ему роскошный завтрак в честь его успешного выступления на соревнованиях в Италии. Соответствующие кадры знаменитый музыкальный продюсер опубликовала на своей странице в Instagram.
На днях Яна Рудковская вернулась из Италии, где ее сын показал успешное выступление по фигурному катанию в рамках ледового шоу Bol on Ice. Поощрить старания юного спортсмена знаменитость решила лакомствами, приготовленными на завтрак. На снимке маленький Александр позирует возле вазы с цветами, стоящей на столе, где уже готовы все угощения. На нем главным блюдом является кусок пирога и яйцо, а также чай в красивой чашке. Разнообразили стол французские пирожные "макаронс", находящиеся на подставке из трех ярусов, в каждом из которых лежали сладости разных видов.
Супруга Евгения Плющенко сопроводила публикацию подписью о том, что дома всегда лучше. Поклонники звездного семейства в комментариях похвалили Яну Рудковскую за старания, а также поздравили 6-летнего фигуриста с хорошо выполненной программой на мероприятии.
На днях Яна Рудковская вернулась из Италии, где ее сын показал успешное выступление по фигурному катанию в рамках ледового шоу Bol on Ice. Поощрить старания юного спортсмена знаменитость решила лакомствами, приготовленными на завтрак. На снимке маленький Александр позирует возле вазы с цветами, стоящей на столе, где уже готовы все угощения. На нем главным блюдом является кусок пирога и яйцо, а также чай в красивой чашке. Разнообразили стол французские пирожные "макаронс", находящиеся на подставке из трех ярусов, в каждом из которых лежали сладости разных видов.
Супруга Евгения Плющенко сопроводила публикацию подписью о том, что дома всегда лучше. Поклонники звездного семейства в комментариях похвалили Яну Рудковскую за старания, а также поздравили 6-летнего фигуриста с хорошо выполненной программой на мероприятии.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 00:05