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Фанаты унизили сестру Саши Черно перед приходом на проект «Дом-2»

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не скрывает, что очень ждет прихода на реалити-шоу своей младшей сестры Татьяны Щербаковой. Супруге Иосифа Оганесяна и ему самому, как и каждому проектанту, когда-нибудь придется покинуть Периметр, а девушка хочет оставить после себя замену.
Фанаты унизили сестру Саши Черно перед приходом на проект «Дом-2»

Даже редакторы проекта "Дом-2" не против того, что Татьяна Щербакова придет в Периметр раньше своего совершеннолетия. Реалити-шоу очень нужны новые лица, а потому младшая сестра Александры Черно станет отличным вариантом. Сама участница в восторге от того, что нашла себе достойную замену, тогда как телезрители не разделяют ее мнения.
Фанаты унизили сестру Саши Черно перед приходом на проект «Дом-2»[/center]
В соцсетях появилась фотография, где Александра Черно предстала вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сестрой Татьяной Щербаковой. Нужно отметить, что девушки тут же попали под волну критики, а потенциальную участницу они сравнили с Бенджамином Баттоном, указав, что молодая девушка выглядит намного старше своего реального возраста.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:36

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