Фанаты унизили сестру Саши Черно перед приходом на проект «Дом-2»





Даже редакторы проекта "Дом-2" не против того, что Татьяна Щербакова придет в Периметр раньше своего совершеннолетия. Реалити-шоу очень нужны новые лица, а потому младшая сестра Александры Черно станет отличным вариантом. Сама участница в восторге от того, что нашла себе достойную замену, тогда как телезрители не разделяют ее мнения.[/center]В соцсетях появилась фотография, где Александра Черно предстала вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сестрой Татьяной Щербаковой. Нужно отметить, что девушки тут же попали под волну критики, а потенциальную участницу они сравнили с Бенджамином Баттоном, указав, что молодая девушка выглядит намного старше своего реального возраста.