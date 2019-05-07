Арбенина сняла новый клип о покушении на себя





Рок-группа «Ночные Снайперы» презентовали новый видеоролик, в этот раз на композицию «Рингтоном». Исполнить главные роли в клипе режиссера Алексея Голубева доверили Максиму Дрозду и Екатерине Шпице. Сценарий и идея видеоряда к песне создавались при непосредственном участии Дианы Арбениной, певица редко так делает, однако в этот раз ее вовлекла идея воплотить все свои фантазии, вызванные неординарной песней.Понравился новый трек и Катерине Шпице, в интервью она высоко оценила идею использовать голос любимого человека вместо рингтона. По сюжету героиня Арбениной пытается с помощью телохранителя оградить себя от неадекватной поклонницы, буквально следующей за ней по пятам. Преследовательница звезды доходит до того, что совершает покушение на объект своего обожания. От смерти ее спасает только своевременное вмешательство охраны.Сама Арбенина заявила, что эта видеоработа вполне может претендовать на статус хрестоматийного клипа об обыденных сложностях жизни рок-звезд. В нем артистка постаралась передать все детали своего настоящего образа жизни, со всеми минусами и плюсами. Поделилась рок-певица и историей о том, как ее фанатка, чтобы лицезреть своего кумира в окно, практически перебралась жить на дерево.