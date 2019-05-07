В России определились со сроками начала строительства нового атомного авианосца
Российские судостроители определились со сроками старта разработки мощного авианосца. Как сообщает источник в отрасли, строительство атомного корабля должно начаться в 2023 году.
Работы по производству судна предусмотрены госпрограммой вооружения до 2027 года. Водоизмещение атомной энергоустановки составит порядка 70 000 тонн. Стоимость грандиозного проекта и сроки его завершения пока не озвучены.
Минобороны РФ еще не предоставило ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) документацию и тактико-технические задачи по разработке авианосца. Компания, как только получит необходимые материалы, сможет незамедлительно приступить к реализации заказа, поскольку работы по проектированию многообещающих кораблей здесь не прекращались.
В состав ВМФ РФ входит всего один авианесущий крейсер под названием «Адмирал Кузнецов» с силовой установкой, функционирующей не на атоме, передает издание «ПолитЭксперт». Во времена СССР планировалось создание судна «Ульяновск», и процесс уже стартовал на верфях Николаевского судостроительного завода, но из-за развала государства работы свернули.
Работы по производству судна предусмотрены госпрограммой вооружения до 2027 года. Водоизмещение атомной энергоустановки составит порядка 70 000 тонн. Стоимость грандиозного проекта и сроки его завершения пока не озвучены.
Минобороны РФ еще не предоставило ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) документацию и тактико-технические задачи по разработке авианосца. Компания, как только получит необходимые материалы, сможет незамедлительно приступить к реализации заказа, поскольку работы по проектированию многообещающих кораблей здесь не прекращались.
В состав ВМФ РФ входит всего один авианесущий крейсер под названием «Адмирал Кузнецов» с силовой установкой, функционирующей не на атоме, передает издание «ПолитЭксперт». Во времена СССР планировалось создание судна «Ульяновск», и процесс уже стартовал на верфях Николаевского судостроительного завода, но из-за развала государства работы свернули.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:52