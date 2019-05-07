Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за «дизельного скандала»





Следствие, проверив все факты, сделало вывод, что конструкторы фирмы по выпуску люксовых автомобилей, халатно отнеслись к своим юридическим обязательствам и допустили серьезные нарушения в разработке брендовых моделей, спровоцировавшие поступление на рынок дизельных машин с критически высоким уровнем загрязнений окружающей среды. Прокуратура подразумевала использование моторов V6 и V8.Руководство Porsche не планирует подавать апелляцию для обжалования решения суда и готово выплатить 535 млн евро штрафа. Как отметили представители стороны обвинения, наказание не станет препятствием в продолжении судебных слушаний в отношении отдельных сотрудников немецкой компании.