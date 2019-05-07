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Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за «дизельного скандала»

В Германии прокуратура Штутгарта обязала компанию Porsche выплатить штраф в размере 535 млн евро. Наказание связано с попаданием немецкого автопроизводителя в «дизельный скандал».
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за «дизельного скандала»

Следствие, проверив все факты, сделало вывод, что конструкторы фирмы по выпуску люксовых автомобилей, халатно отнеслись к своим юридическим обязательствам и допустили серьезные нарушения в разработке брендовых моделей, спровоцировавшие поступление на рынок дизельных машин с критически высоким уровнем загрязнений окружающей среды. Прокуратура подразумевала использование моторов V6 и V8.

Руководство Porsche не планирует подавать апелляцию для обжалования решения суда и готово выплатить 535 млн евро штрафа. Как отметили представители стороны обвинения, наказание не станет препятствием в продолжении судебных слушаний в отношении отдельных сотрудников немецкой компании.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:11

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