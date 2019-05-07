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Ученые обнаружили связь между аутизмом и загрязнением воздуха

Группа ученых из Канады и Дании провела исследование, в ходе которого стало известно о взаимосвязи аутизма и загрязнения воздуха. Выяснилось, что развитие заболевания может быть спровоцировано плохой экологией.
Ученые обнаружили связь между аутизмом и загрязнением воздуха

Объектом изучения канадских специалистов стали более 100 тысяч беременных женщин, за которыми наблюдали в течение 5 лет, чтобы проследить влияние на них выбросов выхлопных газов в окружающую среду. Датские ученые, в свою очередь, стали изучать поведение более 15 тысяч младенцев при такой же ситуации.

Экспертам удалось выявить взаимосвязь загрязненного воздуха и развития серьезных заболеваний у детей, находящихся в утробе. Международная группа исследователей сделала заключение, что риск возникновения аутизма повышается на 78% у младенцев, матери которых регулярно поддавались воздействию плохой экологии. По информации ВОЗ, более 80% детей по всему миру ежедневно дышат загрязненным воздухом.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:21

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