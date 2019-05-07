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Виталина Цымбалюк-Романовская впечатлила общественность снимком с Прохором Шаляпиным «в кустах»

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила неожиданный снимок с возлюбленным Прохором Шаляпиным. Украинская пианистка впечатлила общественность фото, где позирует с певцом «в кустах».

Виталина Цымбалюк-Романовская впечатлила общественность снимком с Прохором Шаляпиным «в кустах»

Артистка после развода с Джигарханяном практически год встречается с исполнителем. Вместе влюбленные посещают различные светские мероприятия, путешествуют, однако о свадьбе пока не объявляют.

На днях в личном аккаунте Цымбалюк-Романовской в Instagram появился кадр, где она позирует с Шаляпиным во время отдыха в московском парке. Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию знаменитости: «Вы самая красивая пара», «Красавчики». Поклонники считают, что рядом с певцом бывшая супруга народного артиста выглядит намного счастливее и ярче. Они желают паре благополучия и с нетерпением ждут новости о бракосочетании звезд.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:01

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