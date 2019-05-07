Виталина Цымбалюк-Романовская впечатлила общественность снимком с Прохором Шаляпиным «в кустах»

Артистка после развода с Джигарханяном практически год встречается с исполнителем. Вместе влюбленные посещают различные светские мероприятия, путешествуют, однако о свадьбе пока не объявляют.На днях в личном аккаунте Цымбалюк-Романовской в Instagram появился кадр, где она позирует с Шаляпиным во время отдыха в московском парке. Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию знаменитости: «Вы самая красивая пара», «Красавчики». Поклонники считают, что рядом с певцом бывшая супруга народного артиста выглядит намного счастливее и ярче. Они желают паре благополучия и с нетерпением ждут новости о бракосочетании звезд.