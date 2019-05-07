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Илья Яббаров назвал Юлию Ефременкову «балаболкой»

Один из самых эпатажных героев реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров назвал ведущую проекта Юлию Ефременкову «балаболкой». По мнению многочисленных телезрителей, бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) не уважает руководство телестройки.

Илья Яббаров назвал Юлию Ефременкову «балаболкой»

В социальных сетях снова начали активно обсуждать отвратительное поведение Яббарова по отношению к ведущим «Дома-2». Дело в том, что Илья в очередной раз позволил себе хамить Ефременковой, что, по мнению фанатов реалити-шоу, нельзя прощать 33–летнему мужчине.

А началось все с того, что Юлия решила поинтересоваться у невесты Ильи Маргариты Ларченко, не боится ли она в итоге оказаться в той же ситуации, в которой на сегодняшний день оказалась 22-летняя Рапунцель-младшая. Отметим, что Яббаров не помогает новорожденному сыну и сейчас Алена считается матерью-одиночкой.

Илья Яббаров назвал Юлию Ефременкову «балаболкой»

Нужно сказать, что слова Ефременковой настолько сильно возмутили Яббарова, что тот начал, не подбирая выражений, высказываться в адрес ведущей реалити-шоу «Дом-2». Илья не только назвал Юлию «балаболкой», но и указал на то, что в дальнейшем будет всех называть подобными словами, если они продолжат Ларченко отговаривать от отношений с ним.

К слову, в Сети также появилось видео, на котором Ефременкова заявляет, что ей надоело неуважение Яббарова, и если он не поменяется, то покинет Периметр. Следует подчеркнуть, что в этот раз Илья довольно быстро затих, по всей видимости, понимая, что может потерять проектную зарплату в размере 150 тысяч рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:33

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