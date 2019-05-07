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AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»
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AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»

В США компании Cray Computing и AMD разрабатывают совместно с Национальной лабораторией Ок-Риджа суперкомпьютер Frontier. Мощную машину для масштабирования планируют выпустить в 2021 году.
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»

По словам гендиректора Cray Пита Унгаро, новинка при 1,5 эксафлопсах может сравниться по производительности со 160-ю лучшими современными компьютерами. Устройство Frontier способно выполнить за одну секунду столько вычислений, что человеку понадобилось бы на такое количество шесть лет. Томас Захария, возглавляющий Национальную лабораторию Ок-Риджа, заявил, что после активации аппарат станет «самой мощной ИИ-машиной, которую кто-либо видел до этого времени», а также наиболее дорогой. На постройку технологии Frontier требуется более $600 млн.

Суперкомпьютер получит систему Cray Shasta, межкомпонентное соединение Slingshot, специализированные процессоры EPYC и графику AMD. Устройство соразмерно с двумя баскетбольными площадками. Для него потребуется кабель длиной 90 миль для обеспечения пропускной способности сети, достаточной для загрузки 100 000 HD-фильмов за одну секунду.

Как отметил министр энергетики США Рик Перри, суперкомпьютер ускорит инновации в области ИИ, предоставляя американским исследователям данные и вычислительные ресурсы мирового класса для новых разработок, обеспечит процветание страны. Ученые смогут использовать Frontier для множества проектов, включая прогнозирование изменения климата, создание новых лекарств. Аппарат поможет искать альтернативные источники энергии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:22

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