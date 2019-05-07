AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»
В США компании Cray Computing и AMD разрабатывают совместно с Национальной лабораторией Ок-Риджа суперкомпьютер Frontier. Мощную машину для масштабирования планируют выпустить в 2021 году.
По словам гендиректора Cray Пита Унгаро, новинка при 1,5 эксафлопсах может сравниться по производительности со 160-ю лучшими современными компьютерами. Устройство Frontier способно выполнить за одну секунду столько вычислений, что человеку понадобилось бы на такое количество шесть лет. Томас Захария, возглавляющий Национальную лабораторию Ок-Риджа, заявил, что после активации аппарат станет «самой мощной ИИ-машиной, которую кто-либо видел до этого времени», а также наиболее дорогой. На постройку технологии Frontier требуется более $600 млн.
Суперкомпьютер получит систему Cray Shasta, межкомпонентное соединение Slingshot, специализированные процессоры EPYC и графику AMD. Устройство соразмерно с двумя баскетбольными площадками. Для него потребуется кабель длиной 90 миль для обеспечения пропускной способности сети, достаточной для загрузки 100 000 HD-фильмов за одну секунду.
Как отметил министр энергетики США Рик Перри, суперкомпьютер ускорит инновации в области ИИ, предоставляя американским исследователям данные и вычислительные ресурсы мирового класса для новых разработок, обеспечит процветание страны. Ученые смогут использовать Frontier для множества проектов, включая прогнозирование изменения климата, создание новых лекарств. Аппарат поможет искать альтернативные источники энергии.
По словам гендиректора Cray Пита Унгаро, новинка при 1,5 эксафлопсах может сравниться по производительности со 160-ю лучшими современными компьютерами. Устройство Frontier способно выполнить за одну секунду столько вычислений, что человеку понадобилось бы на такое количество шесть лет. Томас Захария, возглавляющий Национальную лабораторию Ок-Риджа, заявил, что после активации аппарат станет «самой мощной ИИ-машиной, которую кто-либо видел до этого времени», а также наиболее дорогой. На постройку технологии Frontier требуется более $600 млн.
Суперкомпьютер получит систему Cray Shasta, межкомпонентное соединение Slingshot, специализированные процессоры EPYC и графику AMD. Устройство соразмерно с двумя баскетбольными площадками. Для него потребуется кабель длиной 90 миль для обеспечения пропускной способности сети, достаточной для загрузки 100 000 HD-фильмов за одну секунду.
Как отметил министр энергетики США Рик Перри, суперкомпьютер ускорит инновации в области ИИ, предоставляя американским исследователям данные и вычислительные ресурсы мирового класса для новых разработок, обеспечит процветание страны. Ученые смогут использовать Frontier для множества проектов, включая прогнозирование изменения климата, создание новых лекарств. Аппарат поможет искать альтернативные источники энергии.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:22