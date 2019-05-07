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Эксперты рассказали о неожиданных изменениях в теле во время секса

Во время занятий сексом, как утверждают исследователи, с телами любовников происходят удивительные изменения. Эксперты рассказали о самых неожиданных из них, включая заложенность носа и чиханье.
Эксперты рассказали о неожиданных изменениях в теле во время секса

Как выяснили ученые из США, во время любовных игр у партнеров расширяются зрачки. Секс может вызвать даже временную потерю зрения, особенно у мужчин, задерживающих дыхание перед оргазмом в попытках оттянуть момент семяизвержения. Половой акт провоцирует повышение давления, что иногда ведет к разрыву мелких капилляров в глазах. Некоторые изменения во время секса наблюдаются и в области носа. При оргазме обостряется обоняние, помогающее уловить запах феромонов партнера, а также спровоцировать воспаление слизистой оболочки, вызвав заложенность и приступ чихания.

Ощущение блаженства эксперты связывают с взаимодействием нервов тела с центрами удовольствия мозга. В этот момент, как показывает исследование, у женщин повышается беспокойство и страх, может увеличиться объем груди до 25% из-за расширения сосудов в тканях молочных желез. При нарастающем возбуждении у любовников учащается дыхание и сердцебиение. Все эти факторы связаны не с физической нагрузкой во время секса, сравнимого с умеренной тренировкой, а с сигналами нервной системы.
Эксперты рассказали о неожиданных изменениях в теле во время секса

Приближаясь к оргазму при половом акте, партнеры напрягают мышцы: мужчины – в области таза и ягодиц, а женщины – пальцы на ногах, что может вызвать судороги. Согласно исследованию с участием более 1500 представителей сильного пола, во время любовных игр наблюдается увеличение пениса и яичек. Мужчина этого не замечает, так как они втягиваются в пах, чтобы приблизить сперматозоиды к концу полового члена. При занятиях сексом у женщин увеличивается влагалище и другие части интимного места из-за прилива крови. Однако ближе к кульминации клитор скрывается. Тело человека, испытывающего оргазм, может покрываться «гусиной кожей» от сильных эмоций.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:22

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