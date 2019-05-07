Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную галактику NGC 2903 в созвездии Льва
Телескоп «Хаббл» смог запечатлеть на камеру красивейшую спиральную галактику NGC 2903. Последняя находится в созвездии Льва, расстояние до которой составляет 30 миллионов световых лет от Земли.
Полученное фото массива было представлено на официальной странице NASA. Снимок был сделан в рамках программы по изучению 145 дисковых галактик, расположенных поблизости. Главной целью миссии было изучение взаимосвязей черных дыр в галактических ядрах. Внутри галактики имеют яркие объекты звездного происхождения, которые простираются из центра. Именно поэтому подобные образования ученые стали называть «спиральными».
В публикации американского космического агентства говорится, что эти красивые яркие массивы содержат рукава с рассеянными звездами, вспышками газа, полосами космической пыли. Все эти образования вращаются и создают невероятные сцены, особенно, если наблюдать за NGC 2903 с помощью телескопа Hubble Space NASA/ESA.
Полученное фото массива было представлено на официальной странице NASA. Снимок был сделан в рамках программы по изучению 145 дисковых галактик, расположенных поблизости. Главной целью миссии было изучение взаимосвязей черных дыр в галактических ядрах. Внутри галактики имеют яркие объекты звездного происхождения, которые простираются из центра. Именно поэтому подобные образования ученые стали называть «спиральными».
В публикации американского космического агентства говорится, что эти красивые яркие массивы содержат рукава с рассеянными звездами, вспышками газа, полосами космической пыли. Все эти образования вращаются и создают невероятные сцены, особенно, если наблюдать за NGC 2903 с помощью телескопа Hubble Space NASA/ESA.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:50