Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную галактику NGC 2903 в созвездии Льва

Полученное фото массива было представлено на официальной странице NASA. Снимок был сделан в рамках программы по изучению 145 дисковых галактик, расположенных поблизости. Главной целью миссии было изучение взаимосвязей черных дыр в галактических ядрах. Внутри галактики имеют яркие объекты звездного происхождения, которые простираются из центра. Именно поэтому подобные образования ученые стали называть «спиральными».В публикации американского космического агентства говорится, что эти красивые яркие массивы содержат рукава с рассеянными звездами, вспышками газа, полосами космической пыли. Все эти образования вращаются и создают невероятные сцены, особенно, если наблюдать за NGC 2903 с помощью телескопа Hubble Space NASA/ESA.