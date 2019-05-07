СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл может ограничиться графским титулом





Королевский двор еще не принял окончательное решение, но шансы у первенца герцога Сассекского стать принцем, как его отец, практически отсутствуют. Это связано с решением деда Елизаветы II короля Георга V, ограничившего количество титулов в венценосном роде. Королева вправе изменить ситуацию, но не факт, что мать и отец ребенка будут на этом настаивать. Наследник Меган Маркл и принца Гарри может получить титул графа Дамбартона согласно названию древнего города в Шотландии.Первенец герцогов Сассекских родился 6 мая. Пока королевская чета еще обдумывает имя малыша, общественность гадает, будет ли у мальчика британское гражданство или двойное - британо-американское, поскольку его мать – гражданка США.