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СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл может ограничиться графским титулом

Новорожденный сын герцогини и герцога Сассекских, как сообщает британский канал Sky News, может не стать принцем. Наследник Меган Маркл и ее супруга Гарри, скорее всего, удостоится графского титула.
СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл может ограничиться графским титулом

Королевский двор еще не принял окончательное решение, но шансы у первенца герцога Сассекского стать принцем, как его отец, практически отсутствуют. Это связано с решением деда Елизаветы II короля Георга V, ограничившего количество титулов в венценосном роде. Королева вправе изменить ситуацию, но не факт, что мать и отец ребенка будут на этом настаивать. Наследник Меган Маркл и принца Гарри может получить титул графа Дамбартона согласно названию древнего города в Шотландии.

Первенец герцогов Сассекских родился 6 мая. Пока королевская чета еще обдумывает имя малыша, общественность гадает, будет ли у мальчика британское гражданство или двойное - британо-американское, поскольку его мать – гражданка США.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:57

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