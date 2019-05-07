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Анастасия Макеева вместе с супругом решила покорить горные вершины Крыма

Актриса Анастасия Макеева вместе с супругом решила покорить горные вершины Крыма. Фотографии экстремального путешествия знаменитость опубликовала на страничке в социальной сети Instagram.
Анастасия Макеева вместе с супругом решила покорить горные вершины Крыма

О новом возлюбленном, за которого Макеева вышла замуж в прошлом году, широкой публике до сих пор ничего не известно. Артистка рассказала поклонникам, что не хочет раскрывать имени своего мужа и попросила просто искренне порадоваться ее счастью. Однако на своей страничке в Instagram знаменитость регулярно публикует фотографии и видео совместного времяпрепровождения.

На новых кадрах Анастасия Макеева предстала в специальном маскировочном костюме и экипировке. Такой наряд был выбран специально для гор в Крыму, которые она решила покорить вместе с избранником. Вслед за снимками актриса добавила видео, где демонстрирует свои умения лазанья по крутым склонам. На нем слышен и голос ее супруга, который упрашивает возлюбленную карабкаться выше. Подписчики похвалили своего кумира за выбор проведения отпуска. По их словам, такие экстремальные условия способны еще больше сплотить новоиспеченную семью.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:35

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