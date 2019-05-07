Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала в Instagram свою растяжку

Несколько часов назад Дарья решила показать своим фанатам, что даже после такой серьезной операции она полна сил и энергии. Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует свою растяжку.Стоит отметить, что Пынзарь не стремилась продемонстрировать неотразимый шпагат, однако недоброжелатели восприняли ее новую публикацию совершенно по-другому. Злопыхателям показалось, что Дарья пыталась подражать известнейшей российской балерине Анастасии Волочковой, а когда все-таки поняла, что хейтеры правы в своих высказываниях, поспешила удалить фото.К слову, 10 дней назад Дарья перенесла операцию по подтяжке лица, от которой, по ее словам, осталась довольна. Пынзарь уже несколько раз рассказывала поклонникам, что не чувствует дискомфорта, когда появляется в белой повязке в общественных местах, где на нее все постоянно смотрят, однако сейчас ей пишут большое количество нелицеприятных комментариев в Сети, которые ее очень обижают.По мнению подписчиков звезды «Дома-2», блондинка удалила фотографию, на которой демонстрирует свою растяжку, только потому, что устала от хейтеров.