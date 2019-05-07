АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала в Instagram свою растяжку

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала поклонникам свою растяжку. Нужно сказать, что подписчики блондинки очень удивились, когда их любимица после волны критики все-таки удалила свежий снимок.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала в Instagram свою растяжку

Несколько часов назад Дарья решила показать своим фанатам, что даже после такой серьезной операции она полна сил и энергии. Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует свою растяжку.

Стоит отметить, что Пынзарь не стремилась продемонстрировать неотразимый шпагат, однако недоброжелатели восприняли ее новую публикацию совершенно по-другому. Злопыхателям показалось, что Дарья пыталась подражать известнейшей российской балерине Анастасии Волочковой, а когда все-таки поняла, что хейтеры правы в своих высказываниях, поспешила удалить фото.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала в Instagram свою растяжку

К слову, 10 дней назад Дарья перенесла операцию по подтяжке лица, от которой, по ее словам, осталась довольна. Пынзарь уже несколько раз рассказывала поклонникам, что не чувствует дискомфорта, когда появляется в белой повязке в общественных местах, где на нее все постоянно смотрят, однако сейчас ей пишут большое количество нелицеприятных комментариев в Сети, которые ее очень обижают.

По мнению подписчиков звезды «Дома-2», блондинка удалила фотографию, на которой демонстрирует свою растяжку, только потому, что устала от хейтеров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали основные правила
СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл
Аналитики Минэкономразвития считают
Анастасия Макеева вместе с супругом
Эксперты рассказали о неожиданных
Кит Харрингтон анонсировал выпуск
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин
Ученые: Недостаток сна негативно
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Просмотреть все новости