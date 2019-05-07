Кит Харрингтон анонсировал выпуск эксклюзивных футболок для фанатов «Игры престолов»

В личном микроблоге исполнитель роли Джона Сноу представил подборку фотографий одежды с уникальными картинками. «Футболки уже близко», – подписал кадры Харрингтон. Эксклюзивные майки получат самые разные принты, например, лютоволк в солнцезащитных очках или знаменитые фразы из сериала.Поклонники «Игры престолов» обрадовались такому подарку. Многие фанаты с нетерпением ожидают выхода каждого нового эпизода саги, дискуссируют на тему сюжета и действий героев, выискивают ляпы. В Сети уже появился трейлер к грядущей части сериала, где создатели постарались аккуратно представить его события, но эксперты сумели отыскать в нем спойлеры.