Ольге Бузовой посоветовали покинуть «Дом-2», если она хочет, чтобы рейтинги проекта выросли





Как стало известно, в этом году Ольгу Бузову тоже представили на музыкальной премии МУЗ-ТВ 2019 в номинации «Лучшее Женское Видео». Так как у певицы очень большая армия поклонников, они решили помочь своей любимице одержать победу в данной категории и сейчас призывают фолловеров отдать свой голос именно за поющую телеведущую.Впрочем, эту новость многочисленные пользователи Сети встретили весьма враждебно. Один за другим читатели принялись заявлять, что не желают Бузовой победы, поэтому не намерены голосовать за нее, а кое-кто и вовсе поспешил дать Ольге совет.По словам одной из подписчицы, Бузовой следует покинуть «Дом-2», если она на самом деле хочет, чтобы рейтинги проекта выросли. Оказывается, что многие фанаты реалити-шоу перестали смотреть свежие выпуски только из-за того, что Ольгу назначили на пост ведущей телестройки.К слову, известно, что на сегодняшний день рейтинги проекта очень низкие, а в Сети уже даже появились слухи о том, что «Дом-2» совсем скоро закроют. Тем не менее, пользователи уверены, что если Бузова все-таки покинет шоу, фанаты снова начнут смотреть реалити.