«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»: Ясновидящая Саона рассказала о фонограмме на концерте Аллы Пугачевой
Известный таролог и потомственная ведунья арабского происхождения Саона сообщила о фонограмме на последнем выступлении прославленной советской и российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой. По мнению ясновидящей, фанаты должны уважительно относиться к Примадонне, ведь в свои 70 лет легендарная певица выступила отлично.
Не секрет, что концерт, который прошел в прошлом месяце в Кремле по случаю 70-летия Аллы Пугачевой по-прежнему активно обсуждается в социальных сетях. А все из-за того, что не всем поклонникам Примадонны понравилось, что артистка пела под фонограмму.
По словам фанатов, они ожидали от выступления Пугачевой чего-то особенного, ведь им за концерт пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей. На днях по поводу этой ситуации решила высказаться потомственная ведунья Саона, которая поспешила призвать пользователей Сети остановиться и перестать критиковать исполнительницу.
Нужно сказать, что ясновидящая не стала опровергать факт того, что Примадонна выступала под фонограмму, однако она указала на уважительный возраст певицы. По мнению ясновидящей, в таланте Пугачевой, в отличие от многих других певиц, не следует сомневаться.
К слову, поклонники Ольги Бузовой восприняли высказывания Саоны весьма серьезно, ведь просто-таки уверены в том, что ведунья намекала на поющую телеведущую.
Не секрет, что концерт, который прошел в прошлом месяце в Кремле по случаю 70-летия Аллы Пугачевой по-прежнему активно обсуждается в социальных сетях. А все из-за того, что не всем поклонникам Примадонны понравилось, что артистка пела под фонограмму.
По словам фанатов, они ожидали от выступления Пугачевой чего-то особенного, ведь им за концерт пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей. На днях по поводу этой ситуации решила высказаться потомственная ведунья Саона, которая поспешила призвать пользователей Сети остановиться и перестать критиковать исполнительницу.
Нужно сказать, что ясновидящая не стала опровергать факт того, что Примадонна выступала под фонограмму, однако она указала на уважительный возраст певицы. По мнению ясновидящей, в таланте Пугачевой, в отличие от многих других певиц, не следует сомневаться.
К слову, поклонники Ольги Бузовой восприняли высказывания Саоны весьма серьезно, ведь просто-таки уверены в том, что ведунья намекала на поющую телеведущую.
«Значит Бузовой нельзя, а Примадонне можно?!» - продолжают поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» писать в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:44