АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»: Ясновидящая Саона рассказала о фонограмме на концерте Аллы Пугачевой

Известный таролог и потомственная ведунья арабского происхождения Саона сообщила о фонограмме на последнем выступлении прославленной советской и российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой. По мнению ясновидящей, фанаты должны уважительно относиться к Примадонне, ведь в свои 70 лет легендарная певица выступила отлично.

«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»: Ясновидящая Саона рассказала о фонограмме на концерте Аллы Пугачевой

Не секрет, что концерт, который прошел в прошлом месяце в Кремле по случаю 70-летия Аллы Пугачевой по-прежнему активно обсуждается в социальных сетях. А все из-за того, что не всем поклонникам Примадонны понравилось, что артистка пела под фонограмму.

По словам фанатов, они ожидали от выступления Пугачевой чего-то особенного, ведь им за концерт пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей. На днях по поводу этой ситуации решила высказаться потомственная ведунья Саона, которая поспешила призвать пользователей Сети остановиться и перестать критиковать исполнительницу.

Нужно сказать, что ясновидящая не стала опровергать факт того, что Примадонна выступала под фонограмму, однако она указала на уважительный возраст певицы. По мнению ясновидящей, в таланте Пугачевой, в отличие от многих других певиц, не следует сомневаться.

«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»: Ясновидящая Саона рассказала о фонограмме на концерте Аллы Пугачевой

К слову, поклонники Ольги Бузовой восприняли высказывания Саоны весьма серьезно, ведь просто-таки уверены в том, что ведунья намекала на поющую телеведущую.

«Значит Бузовой нельзя, а Примадонне можно?!» - продолжают поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» писать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин
Ученые: Недостаток сна негативно
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Отец Меган Маркл Томас поделился
Skoda опубликовали тизер обновленного
Рита Дакота поделилась переживаниями о
«Главбух. История одной фирмы» от
Елена Малышева показала, как она
Гимнастка Яна Кудрявцева
Слон напал на женщину в Китае
Андрей Малахов встал на защиту дочери
Просмотреть все новости