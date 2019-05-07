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Наталья Подольская показала пляжное фото с Владимиром Пресняковым и сыном Артемием с курорта

Исполнительница Наталья Подольская порадовала многочисленных поклонников новым ярким фото. Певица показала фолловерам пляжный снимок с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием, сделанный во время отдыха на одном из жарких курортов.

Наталья Подольская показала пляжное фото с Владимиром Пресняковым и сыном Артемием с курорта

В личном аккаунте Instagram звезды российской эстрады появился новый кадр, где она запечатлена в купальнике вместе с возлюбленным и сыном на фоне заката, пальм и моря. Наталья Подольская решила не комментировать идиллическое семейное фото, оставив под ним только смайлики в виде трех сердечек.

«Так выглядит счастье», «Красивая, счастливая семья», «Ну какие же вы красивые!! Я не пропускаю ни одного поста, всегда приятно посмотреть и улыбнуться!» - восхищались публикацией любимой певицы подписчики. Они обратили внимание на стройную фигуру знаменитости, называя ее «статуэточкой» и сравнивали супругов с библейскими Адамом и Евой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:12

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