Наталья Подольская показала пляжное фото с Владимиром Пресняковым и сыном Артемием с курорта
Исполнительница Наталья Подольская порадовала многочисленных поклонников новым ярким фото. Певица показала фолловерам пляжный снимок с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием, сделанный во время отдыха на одном из жарких курортов.
В личном аккаунте Instagram звезды российской эстрады появился новый кадр, где она запечатлена в купальнике вместе с возлюбленным и сыном на фоне заката, пальм и моря. Наталья Подольская решила не комментировать идиллическое семейное фото, оставив под ним только смайлики в виде трех сердечек.
«Так выглядит счастье», «Красивая, счастливая семья», «Ну какие же вы красивые!! Я не пропускаю ни одного поста, всегда приятно посмотреть и улыбнуться!» - восхищались публикацией любимой певицы подписчики. Они обратили внимание на стройную фигуру знаменитости, называя ее «статуэточкой» и сравнивали супругов с библейскими Адамом и Евой.
В личном аккаунте Instagram звезды российской эстрады появился новый кадр, где она запечатлена в купальнике вместе с возлюбленным и сыном на фоне заката, пальм и моря. Наталья Подольская решила не комментировать идиллическое семейное фото, оставив под ним только смайлики в виде трех сердечек.
«Так выглядит счастье», «Красивая, счастливая семья», «Ну какие же вы красивые!! Я не пропускаю ни одного поста, всегда приятно посмотреть и улыбнуться!» - восхищались публикацией любимой певицы подписчики. Они обратили внимание на стройную фигуру знаменитости, называя ее «статуэточкой» и сравнивали супругов с библейскими Адамом и Евой.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:12