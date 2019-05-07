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Болезнь черной Сигатоки прогрессирует из-за изменения климата

Болезнь черной Сигатоки прогрессирует из-за изменения климата. Сначала она поражала банановые культуры Азии, а теперь достигла Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует из-за изменения климата

Исследователи из Университета Эксетера выяснили, что в связи с увеличением влажности и среднегодовой температуры возросла опасность возникновения черной Сигатоки более чем на 40% по сравнению с показателями 60-х годов прошлого века. Климатические условия стали более благоприятными для развития этого заболевания в странах Латинской Америки.

Темные полосы, которые возникают на банановых листьях вызваны продуктами жизнедеятельности, которые выделяются из грибка при воздействии солнца. Болезнь распространяется достаточно быстрыми темпами с помощью спор, которые разносятся ветром, заражая листья банана. Когда растение подвергается влиянию солнечного света, клетки поражаются и гибнут.

Ученые считают, что невозможно предсказать поведение болезни. Исследователи не знают, как может повлиять дальнейшее изменение климата на распространение инфекции. Некоторые специалисты предполагают, что тенденции к засухе могут уменьшить опасность заболевания растений, но сами бананы в этом случае пострадают из-за недостатка влаги.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:39

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