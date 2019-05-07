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Олег Газманов почтил память погибшего в "Шереметьево" бортпроводника

На странице своего Instagram Олег Газманов почтил память бортпроводника Максима Моисеева, отдавшего жизнь ради спасения пассажиров из горящего самолета в аэропорту "Шереметьево". Подписчики присоединились к словам исполнителя.

Олег Газманов почтил память погибшего в "Шереметьево" бортпроводника

В социальной сети Instagram Олег Газманов опубликовал фотографию бортпроводника Максима Моисеева. В комментарии к посту исполнитель написал, что считает молодого человека настоящим героем, поскольку он до последнего спасал пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100. Также знаменитость призвал пользователей Сети не делать поспешных выводов и не обвинять экипаж в случившемся. Певец посоветовал всем дождаться конца следствия, а уже после высказывать свое мнение.

Олег Газманов почтил память погибшего в "Шереметьево" бортпроводника

Также Олег Газманов написал, что авиакатастрофы и ДТП - эта плата за прогресс, комфорт и быстрые передвижения. Подписчики полностью согласились с высказываниями исполнителя. Многие написали слова соболезнования семьям погибших, а также почтили память бортпроводника Максима Моисеева.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

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