Олег Газманов почтил память погибшего в "Шереметьево" бортпроводника

В социальной сети Instagram Олег Газманов опубликовал фотографию бортпроводника Максима Моисеева. В комментарии к посту исполнитель написал, что считает молодого человека настоящим героем, поскольку он до последнего спасал пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100. Также знаменитость призвал пользователей Сети не делать поспешных выводов и не обвинять экипаж в случившемся. Певец посоветовал всем дождаться конца следствия, а уже после высказывать свое мнение.Также Олег Газманов написал, что авиакатастрофы и ДТП - эта плата за прогресс, комфорт и быстрые передвижения. Подписчики полностью согласились с высказываниями исполнителя. Многие написали слова соболезнования семьям погибших, а также почтили память бортпроводника Максима Моисеева.